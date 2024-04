Weil am Rhein: Haftbefehl vollstreckt

Einsatzkräfte der Bundespolizei haben am frühen Sonntagmorgen einen 38-jährigen rumänischen Staatsangehörigen in einem Fernreisebus am Grenzübergang Weil am Rhein-Autobahn kontrolliert. Bei der Überprüfung stellte sich heraus, dass noch ein Haftbefehl zu vollstrecken war. Wegen schweren Bandendiebstahls hatte ein deutsches Gericht den Mann vor zehn Jahren zu einer Freiheitsstrafe verurteilt. Nach Teilverbüßung der vierjährigen Strafe ist der damals 28-Jährige in sein Heimatland abgeschoben worden.