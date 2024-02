Weil am Rhein: Halbe Sachen sind nicht sein Ding

Ein Teamworker, der mit gutem Beispiel vorangeht

Jürgen Engler ist ein Teamworker. Das hat er auch als Haltinger Feuerwehrkommandant immer wieder bewiesen. „Man muss nicht alles können, aber man muss jemand kennen, der es kann“, sagt der Mann, der sich nie scheute, Verantwortung zu übernehmen und seit 17 Jahren zunächst als stellvertretender Abteilungskommandant und dann zwölf Jahre als Abteilungskommandant der Führungsmannschaft angehört. Seine Begeisterung für den ehrenamtlichen Feuerwehrdienst hat er auch an seine Kinder weitergegeben, denn alle drei engagieren sich seit ihrem 17. Lebensjahr ebenfalls in der Feuerwehr, wobei die Tochter neben ihrem Studium in Potsdam aktive Feuerwehrfrau in Berlin ist.

Unzählige Stunden für die Feuerwehr aufgewendet

Der scheidende Abteilungskommandant hat in all den Jahren nicht die Stunden gezählt, die er für die Feuerwehr aufgewendet hat. Er weiß nur: „Es waren sehr, sehr viele.“ Seit Jürgen Engler bei der Haltinger Feuerwehr ist, hat er in den 25 Jahren weit mehr als 1000 Einsätze absolviert. Dazu kommen mindestens 40 Übungen pro Jahr, die ein Feuerwehrmann leisten muss, sowie Lehrgänge, Fortbildungen, Besprechungen und Sitzungen der Führungskräfte der Gesamtwehr. Wenn er Verantwortung übernimmt, dann nimmt er diese Aufgabe gewissenhaft wahr und geht mit Beispiel voran.

Der Hobby-Ornithologe unternimmt vogelkundliche Wanderungen

Wenn sich nun Jürgen Engler, der in seiner Freizeit Hobby-Ornithologe ist, Vögel am Tüllinger, am Rhein oder in der Petit Camargue beobachtet und auch vogelkundliche Wanderungen unternimmt, von der Wehrspitze zurückzieht, dann kann er eine intakte Feuerwehrabteilung mit 46 Aktiven übergeben, von denen allein 25 Atemschutzträger sind. „Die Altersmischung stimmt“, sagt der 55-Jährige, der es versteht, Leute für eine Aufgabe zu motivieren. Ebenso freut er sich über das gute Klima und die Kameradschaft innerhalb der Mannschaft.

Standort „Sägischopf“: Engler ordnet sich der Mehrheit unter

Richtig findet der scheidende Abteilungskommandant, dass die drei Feuerwehrstandorte Haltingen, Ötlingen und Märkt in naher Zukunft zusammengelegt und die Kräfte gebündelt werden. Er hätte es zwar wie auch seine Kameraden und der Ortschaftsrat lieber gesehen, wenn das neue Feuerwehrhaus Nord nicht am „Sägischopf“, sondern an der B 3 nördlich von Haltingen gebaut werden würde. Doch Jürgen Engler trägt als Demokrat die knappe Mehrheitsentscheidung des Gemeinderats für den Standort Sägischopf-Areal mit, auch wenn ihn die Argumente für diesen Standort nicht überzeugen.