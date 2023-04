Mit einem Ausblick ins laufende Jahr schloss Stadtjugendreferentin Verena Eyhorn ihren Bericht im Ausschuss, für den sie wie schon in den Vorjahren viel Lob und Anerkennung der Ausschussmitgliedern erhielt. So sind unter anderem erstmals auf vielfachen Wunsch hin eine Halloween-Party für alle Weiler Kinder und ein erstes Graffiti-Projekt im Außengelände des Jugendzentrums „La Loona“ Teil des Programms. An der Realschule Dreiländereck sollen bei einer Aktionswoche neue Kontakte geknüpft werden.