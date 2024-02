Haltingen wird in Kürze wieder eine Postfiliale haben. Nach Informationen unserer Zeitung soll in den derzeit noch leer stehenden Räumen im Gebäude an der Ecke Güterstraße/Heldelinger Straße, in denen zuletzt ein Küchenstudio beheimatet war, die Post einziehen. Seit Ende Januar, als die Inhaberin des Fachgeschäfts „Pippi Lotta“ im Bucher-Bau an der Freiburger Straße 94 die postalischen Geschäfte aufgab, die sie neben dem eigentlichen Geschäft zusätzlich erledigte, war die DHL-Group auf der Suche nach einem neuen Standort. Jetzt ist sie im Erdgeschoss des Gebäudes an der Güterstraße 2, das im Besitz der Baugenossenschaft Haltingen-Weil ist, fündig geworden. Mitte März, so unsere von der Post noch nicht offiziell bestätigten Informationen, soll die neue Postfiliale im größten Weiler Stadtteil eröffnet werden.