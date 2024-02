Weil am Rhein/Haltingen: Ganz in Weiß und im Bademantel durch die Stadt

Haltingen: Zum Klang der Notehobler und Reblandfetzer

Begleitet wurden die Glunggi von den Guggemusiken Notehobler und den Reblandfetzer aus Eimeldingen. Durch die Neuhauser- und Kreuzstraße, zum Wolfenwasen über den Eimeldinger Weg bis hin zur Haltinger Festhalle führte der Weg. Vor der Halle fand dann der Abschluss statt. „Leider können wir nicht in die Halle“, stellte die Organisatorin Tatjana Multner-Tschinkel, bedauernd fest. Der Glunggi Umzug hat in Haltingen eine lange Tradition. In diesem Jahr fand er zum 44. Mal statt.

Weil: Treffen am Alten Marktplatz

In Weil am Rhein trafen sich die Teilnehmer auf dem alten Marktplatz auf der Leopoldshöhe. Von dort aus ging es, musikalisch begleitet von den Nodespucker, der Wiibergugge Quaakdäsche, den Zinke Waggis und dem Spielmannszug, die Hauptstraße entlang bis zur Danzigerstraße. Alle Zufahrten waren durch das THW abgesperrt worden, was manchem ungeduldigen Autofahrer sichtlich nicht passte. Der beachtliche Zug, es nahmen etwa 500 Glunggi teil, bog in die Robert-Koch-Straße ein und schließlich endete der Umzug am Katholischen Gemeindehaus.