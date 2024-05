Weil am Rhein-Haltingen: Online-Weingeschäft stark ausgebaut

Plattform Markgräfler Weintheke.de wurde übernommen

Den Anteil des Export-Geschäfts gibt Heintz mit acht Prozent an. Ansonsten werden die Haltinger Erzeugnisse vor allem über den regionalen Einzelhandel, das Direktgeschäft in der WG sowie den Online-Handel vermarktet. „Gerade der Weinabsatz übers Internet ist stark gewachsen“, stellt der Geschäftsführer erfreut fest, wobei der Online-Handel weitgehend über die Tochterfirma „Weincenter“ in Lörrach abgewickelt werde. Mit deren Entwicklung ist Heintz sehr zufrieden. Über Internet-Plattformen bietet das Weincenter, das seine Ladenzeiten in Lörrach reduziert und nur noch Donnerstag, Freitag und Samstag geöffnet hat, 600 verschiedene, auch internationale Gewächse, an. Weil sich die Haltinger Winzergenossenschaft im Online-Geschäft eine anerkannte Kompetenz erarbeitet hat, übernahm sie Mitte vergangenen Jahres die Plattform „Markgräfler Weintheke.de“. Diese ist speziell für Markgräfler Weine eingerichtet. Über diese Schiene vermarkten die Haltinger Winzer Weine von rund 25 Weingütern und Genossenschaften als Partner aus dem Markgräflerland. Da laut Geschäftsführer Michael Heintz Markgräfler Weine im Online-Geschäft unterrepräsentiert sind, wolle er über die Plattform „Markgräfler Weintheke.de“ den Absatz forcieren.