Weil am Rhein: Keine Postfiliale mehr am Ort

Seit Ende Ende Januar gibt es in Haltingen keine Postfiliale mehr. Wie berichtet, hatte Sandra Müller, die das Fachgeschäft „Pippi-Lotta“ an der Freiburger Straße 94 im Bucher-Bau betreibt und in das seit 2018 die Postagentur integriert war, den Vertrag mit der DHL gekündigt.