Verkehr wird per Ampel über Bauwerk II geführt

Der Verkehr wird in diesem Zeitraum dann per Ampelregelung über das Bauwerk II geführt. Sollten keine unvorhergesehenen Probleme auftauchen, wird ab dem 10. Juni der Verkehr wieder komplett freigegeben.

Verkehrsregelung künftig über beide Brücken

Nach den Baumaßnahmen wird die Zufahrt vom und ins Wohngebiet „Im Rad“ dann neu geregelt. In einem Einbahnstraßensystem geht es von der Güterstraße her kommend über Bauwerk I und hinaus aus dem Wohngebiet in Richtung Heldelinger Straße über das Bauwerk II.