Weil am Rhein: Haltinger Ortsmitte verändert sich

Eimeldingen ist besser

„Eimeldingen mit den zahlreichen Geschäften im Rebacker ist der bessere Standort“, begründet im Gespräch mit unserer Zeitung Sandra Müller den bereits vollzogenen Umzug in den Nachbarort. Mit ihrem Geschäft, das auf Kinderschuhe spezialisiert ist und außerdem Geschenke, Schul-, Schreib- und Spielwaren anbietet, war die Geschäftsfrau seit 2018 im Geschäftshaus der Firma Elektro-Radio Bucher ansässig und hatte bis Ende Januar zusätzlich die Postagentur betrieben.

Der Standort Ortsmitte Haltingen mit dem starken Durchgangsverkehr und einer fehlenden Fußgängerfrequenz sei schwierig geworden, sagt Sandra Müller zu ihrer Entscheidung, nach Eimeldingen zu gehen. Hinzu komme ein seit Corona sich geändertes Kundenverhalten, weshalb gerade inhabergeführte Einzelhandelsgeschäfte gezwungen seien, sich der veränderten Situation anzupassen und „dorthin zu gehen, wo Kunden sind“. Und das sei in dem Geschäftszentrum im Eimeldinger Rebacker der Fall. 230 Quadratmeter groß ist in den neuen Räumen die Verkaufsfläche. Wochentags von 9 bis 18 Uhr und samstags von 9 bis 16 Uhr hat „Pippi Lotta“ geöffnet. Fünf Mitarbeiter in Voll- und Teilzeit sind beschäftigt.