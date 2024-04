Im Anschluss an diese Vollsperrung wird eine halbseitige Sperrung für die Einmündung zur Poststraße für vier Wochen notwendig. Betroffen ist auch der Fußgängerüberweg in diesem Bereich. Mit dem Abschluss dieser Arbeiten sind die Maßnahmen in der Hauptstraße aber vorerst abgeschlossen.

Während der Vollsperrung wird eine Umleitung ausgeschildert: über die Danzinger Straße und Breslauer Straße hin zur Bühlstraße. In dem Zeitraum wird es auch Änderungen im Busverkehr geben. Die Haltestelle „Turmstraße“ wird in beide Richtungen nicht bedient. Als Ersatzhaltestelle fungiert die Haltestelle „Leimgrubenstraße“.