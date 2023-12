Weil am Rhein: Haushalt mit großer Mehrheit verabschiedet

Kreditaufnahme von zehn Millionen geplant

In der Abstimmung über die Haushaltssatzung für das Jahr 2024, den Stellenplan und die Finanzplanung legte er als einziges stimmberechtigtes Ratsmitglied seine Gegenstimme ein. Kritisch äußerte er sich insbesondere über die Belastung der Jüngeren. Nach derzeitigem Stand muss die Stadt Weil am Rhein 2024 Kredite in Höhe von rund zehn Millionen Euro aufnehmen. Ob sie denn zuhause schon einmal kommuniziert hätten, sich ihre Ausgaben von ihren Kindern und Kindeskindern finanzieren zu lassen, fragte er die Räte. Die Einnahmenseite müsse verbessert werden, hatte Dietz in seiner Rede betont. Um dies zu tun, hatte die Stadtverwaltung im ersten Entwurf des Haushaltsplans eine Erhöhung des Hebesatzes für die Grundsteuer vorgeschlagen, diese war im Gemeinderat abgelehnt worden.

Freiwillige Leistungen sollen bleiben

Der Oberbürgermeister bekennt sich zugleich zu den freiwilligen Leistungen, die für die Bürger sicher nicht wegzudenken seien: Bibliothek, eine Volkshochschule, die Museen, die Musikschule oder die Förderung des Ehrenamtes in den Vereinen. „Wir stehen erst am Anfang“, sagte er mit Blick an die zuletzt drastisch erhöhte Kreisumlage. Diese werde in den kommenden Jahren weiter steigen. Die ihm auferlegten Lasten reiche der Kreis an die Kommunen weiter, deren Entscheidungsfreiheit dadurch stranguliert werde – „manchmal habe ich den Eindruck, mit Absicht“.