Weil am Rhein Haushaltshelfer kreieren Kunstwerk

Erfolgreicher Kultur-Mai

Dietz fand die Aktion etwas Besonderes an einem besonderen Ort und sehr ungewöhnlich: „Es mag gefallen oder nicht, gelingen oder nicht – entscheidend ist das Experimentelle“, so Dietz. Der OB meinte aber auch, am Ende des Tages sei es doch immer der Mensch und nicht die künstliche Intelligenz.

Der Weiler Kulturamtsleiter Peter Spörrer hielt einen Rückblick auf den erfolgreichen Kultur-Mai, sprach den gelungenen Austausch mit Lörrach beim Abend „Rock, Barock und Kunst“ an, wo der Rockchor Ötlingen sang, die Alte-Musik-Spezialisten Barbara und Christian Leitherer einen gut besuchten Barocktanz-Kurs durchführten und zwei Kesselhaus-Künstler Performances boten. Als beeindruckendes Erlebnis bezeichnete Spörrer das „Klangbad in der Kirche“ mit der Lörracher Stadtmusik.

Wie Cerstin Thiemann verriet, haben die drei Künstler eine Woche lang mit den ausgedienten Saugrobotern geübt und man sah das Ergebnis an den Wänden: interessante abstrakte Farbkunst mit gestisch-rhythmischer Bewegung, impulsivem Kurven- und Linienfluss in zurechtgeschnittenen Bildformaten, die man kaufen konnte. So günstig kriegt man sonst Kunst des Action Painting nicht.

Elektronische Musik

Die räumliche Bewegung der kleinen malenden Maschinen stellte Anton Schleidt mit elektronischer Musik klanglich dar.