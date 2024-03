Weil am Rhein: Helfen, bis die Bodentruppen kommen

„Die Lage in der Ukraine ändert sich ständig“, sagt Harms. Jüngst hat er wegen der Kälte für 2000 Euro einen Lastwagen mit Holz zum Heizen dorthin geschickt. Harms nimmt alles: Verbandstoffe, Medikamente, Fahrräder, Matratzen, Lebensmittel, Sicherheitsstiefel, mit denen man besser nach Verletzten suchen kann. Die Transporte sollen so weit wie möglich an die Front gelangen, fügt er hinzu. Die Spendenbereitschaft sei in Weil am Rhein immer noch sehr groß. Er erhält kleine und große Beträge. Jüngst habe ihm jemand 4000 Euro überreicht, nennt er ein Beispiel