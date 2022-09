Weil am Rhein Helfer hatten gut zu tun

Weil am Rhein (os). Ziehe man das doch etwas ungemütlichen Wetter in Betracht, dann sei der Besucherzuspruch zur Bläsiring-Sause deutlich besser gewesen als erwartet, sagte der Chef der Rhy-Waggis, Lucian Levante, am Samstagabend beim „Waggischopf“ am Lindenplatz in Alt-Weil. Dort waren die Sitzplätze vor allem am und im Waggischopf gut besetzt. Die zwei Dutzend Helfer hatten gut zu tun. „Unsere Gäste wissen aus der Vor-Corona-Zeit, dass sie bei uns zünftige Kost bekommen und dazu viel Raum für Gespräche und heiteres Zusammensein“, sagte Levante.