Weil am Rhein Herbstzeitlose unterstützen unsere Hilfsaktion

Weil am Rhein. Bei ihrer großen Nikolausfeier am Mittwoch, 6. Dezember, im Alten Rathaus in Weil stellen sich die Herbstzeitlosen auch in den Dienst unserer Weihnachtsaktion „Leser helfen“.

„Wir lieben die Tradition, deswegen kommen nun schon das fünfte Jahr alle Teilnehmer in Rot gekleidet“, sagt Carolin Lefferts, die Vorsitzende der Herbstzeitlosen. Außerdem kommt wie jedes Jahr der Nikolaus und verteilt Geschenke. Auch Erhard Zeh mit seiner Gitarre ist wieder dabei. Neu ist in diesem Jahr eine große amerikanische Versteigerung von Ottmar Hitzfeld signierter Artikel, deren Erlös teilweise in die Weihnachtshilfsaktion unserer Zeitung „Leser helfen Not leidenden Menschen” fließt.