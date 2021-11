Weil am Rhein „Herbstzeitlose“ verzichten auf Termine

Weil am Rhein. Schweren Herzens verzichten auch die „Herbstzeitlosen“, die Seniorengruppe der VHS Weil am Rhein, in den nächsten Wochen freiwillig auf sämtliche Veranstaltungen, wie Vorträge, Weihnachtsfeiern und Exkursionen. Deren Leiterin Carolin Lefferts weist in einer Mitteilung darauf hin, dass bei allen Überlegungen immer die Gesundheit der Teilnehmer und der Schutz vor Ansteckung im Vordergrund stehen müsse. „Gerade in der Advents- und Vorweihnachtszeit fiel die Absage schwer, da die Treffen bei und mit den Herbstzeitlosen in dieser Zeit besonders stimmungsvoll gestaltet werden.“