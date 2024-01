Weil am Rhein: Hier zeigt sich außergewöhnliches Talent

Julia Annalena Dietsche, welche das Hackbrett als ihr Instrument gewählt hat, spielte mit ihrer Mutter an der Zither zwei volkstümliche Stücke mit sehr viel Sensibilität und Kunstfertigkeit. Ein Exot unter den Instrumenten und wie die junge Künstlerin dem Publikum mitteilte, hat sie seit drei Jahren nur online Unterricht, da es an Lehrkräften fehlt.

Ein Euphonium erklingt

Von den Saitenklängen zu ungewohnten Klängen des Euphoniums mit Moritz Zimmermann, welcher die „Fantasy in F-Dur“ von James Curnow, einem amerikanischen Professor, mit Bravour vortrug. Es sei das schönste Instrument und sehr vielseitig, verriet er dem Publikum.

Matthias Ramm mit Bruder Moritz am Klavier interpretierte Händels Oboensonate in c Moll. Er phrasierte erstaunlich schön. Trotz hoher Anstrengung mit der trockenen Luft im Saal brillierte er mit seinem reifen Vortrag.

Hoffnungsvolles Talent als junger Gitarrist: Jim Nutto Foto: Susanna Wipf Fischer

Jim Nutto wagte sich an die „Gitarren Fantasie“ von Silvius Leopold Weiss und erstaunte das Publikum mit einer sehr gekonnten, musikalischen Interpretation – ein hoffnungsvolles Talent als klassischer Gitarrist.

Tabea Kaiser bot mit der Trompete das virtuose Bravourstück „1er solo de cornet a piston“ von Georges Hüe dar. Sie überzeugte mit ihrer perfekten Technik und ihrem professionellen Auftritt und ihren humorvollen Antworten auf die Fragen der Moderatorin.

Perkussive Piano-Effekte

Fazil Say, ein türkischer Komponist schrieb das Stück „Night for Piano 4 hands“, welches Matthias Ramm und Franz-Josef Hufsky mit enormer Sicherheit und Präzision als fulminantes Schlussstück spielten. Das Stück zeichnet sich durch virtuose Tonleitern und perkussive Piano-Effekte aus, eine teilweise fast düstere, romantisch – gruselige Nachtszene, an der die beiden jungen Künstler sichtlich ihre helle Freude hatten.

Eine Urkunde als Andenken an viele Stunden harter Arbeit

Alle Künstlerinnen-und Künstler wurden mit viel Applaus bedacht und freuten sich am Schluss über ihre wohlverdienten Urkunden.