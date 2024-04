Von einem Friedlinger Mitbürger, der aus eigenem Antrieb an den Glascontainern an der Rheinschule sauber macht, einfach weil ihm das, auch gegenüber seinen Kindern, wichtig ist, hatte Gemeinderat Andreas Rühle in der vergangenen Ratssitzung berichtet. Am Dienstag hat Bürgermeister Lorenz Wehrle jetzt bestätigt, dass dem Mann wie gewünscht vonseiten der Stadt Müllsäcke zur Verfügung gestellt und an einem vereinbarten Ablageplatz vom Betriebshof eingesammelt werden.