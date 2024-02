Weil am Rhein: „Hirschen“ geht in neue Hände

Susi und Jürgen Engler aus Haltingen, die aktive Winzer sind, nehmen eine neue Herausforderung an und steigen in die Gastronomie ein. Sie werden ab Freitag dieser Woche das Traditionshaus, in dem einst Friedrich Nietzsche logierte, übernehmen. Svenja Marx, die nach der mehrjährigen umfassenden Sanierung des geschichtsträchtigen Hauses die Gaststätte seit 2018 aufgebaut und erfolgreich geführt hat, steigt in das familieneigene Gasthaus „Ochsen“ in Ötlingen mit ein.