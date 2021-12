Weil am Rhein Historisches in Szene gesetzt

Weil am Rhein. Der Katalog mit dem Titel „Das Landwirtschaftsmuseum – Ländliches Erwerbsleben im 19. und 20. Jahrhundert“ beleuchtet in einem historischen Teil schwerpunktmäßig die Landwirtschaft in Weil am Rhein und seinen Teilorten von 1800 bis 1970. Zweiter Bestandteil des Katalogs ist die fotografische Darstellung der im Museum ausgestellten Objekte mit ausführlichen Beschreibungen und Erklärungen.

Die Landwirtschaft war in Weil am Rhein bis um die Jahrhundertwende die Erwerbsgrundlage der Bevölkerung, heißt es in einer Mitteilung. Neben Viehzucht und Milchwirtschaft sicherte vor allem der Anbau von Obst, Gemüse und Wein das Einkommen der kleinen landwirtschaftlichen Betriebe. Als um 1900 sich dann Bahn und Industrie in Weil ansiedelten, nahm die landwirtschaftliche Produktion rasant ab.