Weil am Rhein Hobbykünstler zeigen ihre Werke

Vor der Pandemie war Claudia Schmidt aus Eimeldingen als Besucherin zum Markt in Märkt gekommen. Am Sonntag nahm sie zum ersten Mal mit ihren bunten Quilts selbst teil. Zwei große Decken schaffe sie in einem Jahr, schließlich handle es sich um ein „reines Hobby“. Schmidt freute sich über interessante Gespräche, den Austausch über die Handarbeit und die verschiedenen Nähtechniken.

Zauberhafte Puppen und Tiere, allesamt gehäkelt, fanden sich am Stand von Birgit Käfer. Für sie ist das Häkeln ein Zeitvertreib, der Freude macht. „Ein bisschen geht immer“, stellte sie fest.

Farbenfroh leuchteten die Fensterbilder, die Günther und Else Trimpin präsentierten. Seit 20 Jahren, seit seiner Pensionierung, stellt Günther Trimpin seine Unikate her.

„Preiswerte Kleinigkeiten“ bot Iris Wessels an. Ihr Plan sei es, nun wieder regelmäßig an solchen Veranstaltungen teilzunehmen, besonders in der Vorweihnachtszeit. Schön fand Wessels, bei dieser Gelegenheit Gleichgesinnte und Bekannte zu treffen.

Zahlreiche Unikate

An einem Stand fanden sich darüber hinaus Ketten, deren Perlen aus Prospekten hergestellt wurden. „Jedes Teil ist ein Unikat“, sagte Annemarie Gapp, die Schöpferin der Kollektionen.

Viel Beachtung fanden auch die Glasarbeiten der Familie Anders aus Weil am Rhein. Ob farbige Kerzen, stimmungsvolle Postkarten, Filzarbeiten, Schals und Stirnbänder oder gar selbst hergestellte Pralinen und Fruchtaufstriche – das Angebot war riesig. Selbst im kleinen Nebenraum fanden sich interessante und einladende Stände. Und wer am Ende noch sein Glück versuchen wollte, konnte dies am Tombola-Stand im Foyer tun.