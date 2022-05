Weil am Rhein Hoffen auf neuen Standort

Indes hat sich der Ortschaftsrat in der Vergangenheit auch wiederholt dafür stark gemacht, dass die Situation am bestehenden Stadtort des Recyclinghofs in Märkt verbessert wird.

Verbesserungen am bisherigen Standort

Ein wichtiger Schritt war dabei, dass das Linksabbiegen bei der Einfahrt – aus Richtung Märkt kommend – verboten wird. Denn durch wartende Linksabbieger hatten sich immer wieder lange Rückstaus – zum Teil gar bis zum unübersichtlichen Kurvenbereich entlang der Rheinstraße gebildet. Zwar ist das Abbiegen nach Links an der fraglichen Stelle nun bereits seit einiger Zeit nicht mehr erlaubt, allerdings hatte ein Schild weiterhin angezeigt, dass es zum Recyclinghof „nach links“ gehe. Das wiederum führte dazu, dass trotz des Verbots weiter abgebogen wurde. Inzwischen habe man die Situation aber entschärfen können. Das fragliche Schild wurde entfernt, legte Hofmann dar.

Die Abfallwirtschaft hatte zudem eine Anpassung der Öffnungszeiten auf den Weg gebracht, um die Anlieferungen am Recyclinghof zu entzerren. Diese Maßnahme habe sich als wichtiger Schritt in die richtige Richtung erwiesen, so Hofmann. Die Lage habe sich laut einer nun vorliegenden Evaluation der Abfallwirtschaft tatsächlich merkbar gebessert, auch wenn es an manchen Tagen laut Hofmann weiterhin „katastrophal“ sei. Der Ortsvorsteher will auch auf Anregung der Ratsmitglieder bezüglich der Öffnungszeiten weiter am Ball bleiben. Aus dem Gremium war der Vorschlag gekommen, eine Anlieferung auch zwischen 17 und 19 Uhr zu ermöglichen. Eine Verlängerung der Öffnungszeiten sei wohl nicht umsetzbar, vielleicht aber eine Verschiebung im Zuge einer sogenannten organisatorischen Steuerung.