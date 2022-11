Weil am Rhein Hoher Besuch aus Italien

Italiener seien in Weil am Rhein Migranten der ersten Stunde. Sie seien, so stellte Dietz fest, vielfach zur Arbeit in der Textilindustrie und bei der Bahn gekommen. Vereinzelte hätten schon früher den Weg in die Grenzecke gefunden, wo sie als Mineure beim Tunnelbau entlang der Rheintalstrecke tätig gewesen sind. „Sie haben sich schnell integriert und sind heute fester Bestandteil der Stadtgesellschaft“, so Dietz.

Francesca Toninato, die seit April im Amt ist, zeigte sich beeindruckt vom täglichen Zusammenleben und den Sehenswürdigkeiten in Weil am Rhein. Ihre Entdeckungsreise führte nach Ötlingen, Haltingen, Märkt, Alt-Weil und Friedlingen, wo der Gang auf die Dreiländerbrücke auf dem Programm stand.

Auch die Besichtigung des neuen Trauraums im Erweiterungsbau, durfte beim Besuch im Rathaus nicht fehlen, heißt es abschließend.