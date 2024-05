Am Samstag feiert in Weil am Rhein das Format „Kunstflashmob“ Premiere, das Sie sich ausgedacht haben. Was kann man sich darunter vorstellen?

Wenn Sie so fragen... auch für mich ist es schwierig, mir da etwas vorzustellen. Ich bin vielmehr gespannt, was passiert. Mit dieser Aktion möchte ich Menschen die Möglichkeit geben, gemeinsam etwas zu kreieren, Teil eines größeren Ganzen zu sein und vor allem: die Räume mit Kunst zu füllen. Das Stapflehus ist ein toller Ort, den ich gern für Newcomer, egal ob alt oder jung, zugänglich machen will. Es soll ein Wochenende der Begegnungen sein.