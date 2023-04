Weil am Rhein Ideen austauschen und Vorschläge sammeln

Die Workshops finden am Donnerstag, 27. April, von 17 bis 18 Uhr sowie Freitag, 28. April, von 10 bis 11 Uhr im Carathotel statt. Das Projektteam der DB ist vor Ort und unterstützt die Workshopteilnehmer.

Die Deutsche Bahn wird den Umschlagbahnhof in Basel-Weil am Rhein erweitern und modernisieren (wir berichteten). Damit reagiere sie auf die steigende Nachfrage an Umschlagkapazitäten, heißt es. Der Ausbau stärke die Schieneninfrastruktur entlang des wichtigen europäischen Güterkorridors „Rhine-Alpine“ und unterstütze den klimafreundlichen Gütertransport. Mit den Ausbaumaßnahmen kann die DB die Umschlagkapazität des KV-Terminals Basel-Weil am Rhein von 130 000 auf 200 000 Ladeeinheiten pro Jahr erhöhen.