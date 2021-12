Weil am Rhein Ihr Herz schlägt für Musik und Kunst

Weil am Rhein (sc). In Edenkoben in der Pfalz ist Ria Stahlberger als erstes von sieben Kindern geboren worden. Der Vater wollte für seine Älteste eine gute Ausbildung und entschied, dass das Mädchen mit gerade einmal sechs Jahren zu einer Tante nach Freiburg kam. Dort besuchte die Jubilarin die Waldorfschule. Aber in allen Schulferien ging es nach Hause zur Familie. Mit ihren fünf Brüdern und ihrer Schwester verbindet sie bis heute ein „sehr inniges Verhältnis“.

Der Schule folgte ein Jahr in der französischen Schweiz, um die französische Sprache zu komplettieren. Wieder in Freiburg erlernte sie den Beruf der Kinderkrankenschwester. Ein Jahr nach dem Staatsexamen blieb sie an dieser Arbeitsstelle. Eine Anzeige, in der im Sonnenhof in Arlesheim eine Heilpädagogin gesucht wurde, führte sie beruflich in die Schweiz.