Weil am Rhein: Im Dienst der Allgemeinheit

Im Sommer sehr gefordert

Gerade in den Sommermonaten war die Feuerwehr besonders gefordert. „Hier mussten wir einen langen Atem beweisen, das war schon eine sehr, sehr anstrengende und herausfordernde Zeit“, erinnert sich Sommerhalter. In kurzen zeitlichen Abständen schlugen drei Unwetter mit bis zu 140 Einsatzstellen zu Buche. „Auch wenn für die Einsatzkräfte die Belastung über einen längeren Zeitraum sehr hoch war, so haben diese Einsätze doch gezeigt, dass wir uns auf unsere Einsatzkräfte verlassen können“, freut sich der 40-Jährige.