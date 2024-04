Weil am Rhein: Im Feldanzug und mit Gepäck am Altrhein entlang

Bei den Teilnehmern handelte es sich vorwiegend um Reservisten der Deutschen Bundeswehr. Aber auch je zwei Reservisten aus den befreundeten Streitkräften Frankreichs und der Schweiz – letztere in Zivil – waren am 27. April um 9.45 Uhr an der Altrheinhalle in Märkt am Start. Der Marsch wird vom Verband der Reservisten der Deutschen Bundeswehr organisiert und von Jan Liebrum, Oberleutnant der Reserve (d. R.), geleitet.