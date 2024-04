Weil am Rhein: Im Funkloch am „Kleinkemser Hauptbahnhof“

„Es fährt ein Zug nach Irgendwo“, eine Komödie von Winnie Abel, hält im Theater am Mühlenrain in Weil am Rhein Überraschendes, Bekanntes und nur allzu Menschliches für die Zuschauer bereit. Und die sitzen im Theater und warten, dass sich der Vorhang öffnet. Der aber bleibt vorerst zu. Dafür betreten die Schauspieler den Theatersaal aus den unterschiedlichen Ecken des Zuschauerraums.