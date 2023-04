Während er selber in historische, wirtschaftliche und kulturgeschichtliche Hintergründe einführte und in manchen Orten selbst führte, übernahmen örtliche Stadtführer die zuweilen in zwei Gruppen aufgeteilten Rundgänge. Zum Verständnis der Region gehörten auch frühere Epochen wie die Sachsenkriege von Karl dem Großen, die ottonischen Kirchenstiftungen und die Entwicklung des Kaiserreichs im 19. Jahrhundert. Deshalb waren auch die Porta Westfalica mit dem Kaiser-Wilhelm-Denkmal und das Kloster Corvey bei Höxter wichtige Ziele der Reise.