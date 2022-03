Weil am Rhein Im TAM kehrt wieder Leben auf der Bühne ein

Für die Komödie „Dr’schönschti Dag im Johr“, gespielt in alemannischer Mundart, sind zehn Aufführungstermine vorgesehen. Zum Inhalt: Es hätte eine wunderschöne Geburtstags-Party werden können – wenn Wilfried, der Jubilar, nicht so ein Ekelpaket wäre. Wenn Helga, seine Frau, nicht mit all ihren gut gemeinten Versuchen scheiterte, das immer rissigere Familien-Idyll zu kitten. Wenn Schwägerin Eva nicht mit Wonne ihre Finger in jede Wunde legte. Wenn nicht Schwager Hans-Uwe so entsetzlich tollpatschig wäre, und wenn nicht zu später Stunde auch noch die selbstsüchtige, in Amerika lebende Schwägerin Rosi aufkreuzen und die mühsam aufrecht erhaltene Harmonie vollends ruinieren würde. Wenn dies alles nicht wäre – dann wäre es „dr’schönschti Dag im Johr“.

Die Termine sind am Freitag, 29. April (Premiere); Samstag, 30. April; Freitag, 6. Mai; Samstag, 7. Mai; Freitag, 13. Mai; Samstag, 14. Mai; Sonntag, 15. Mai; Mittwoch, 25. Mai; Freitag, 27. Mai; und Samstag, 28. Mai. Vorstellungsbeginn ist mittwochs, freitags und samstags um 20.15 Uhr, sonntags um 19.15 Uhr. Karten im Vorverkauf gibt es in der Buchhandlung Lindow in Alt-Weil, Tel. 71334, oder online unter www.tam-weil.de (Reservix)