Weil am Rhein Immer wieder wird nachts gestartet

Der Flughafen übernehme für rund 20 Prozent der Starts nach 23 Uhr die Verantwortung. Die genauen Gründe dafür, warum im Einzelfall gegen das Nachtflugverbot verstoßen wurde oder verstoßen werden musste, sind der BISF jedoch nicht vollumfänglich bekannt, ebenso wenig wie die Hintergründe zu den übrigen 80 Prozent der verspäteten Starts.

An manchen Tagen würden Starts nach 23 Uhr konsequent verweigert, an anderen Tagen dürften Maschinen hingegen im Einzelfall sogar noch nach 24 Uhr abheben. Die BISF erhofft sich diesbezüglich in Zukunft umfassendere Informationen.

Haltinger Organisation will Datenerfassung fortsetzen

Die Haltinger Organisation will ihre Datenerfassung derweil im Rahmen ihrer Möglichkeiten fortsetzen, um die Ergebnisse dann auch bei der nächsten Sitzung der trinationalen Umweltkommission im Oktober zu präsentieren, lässt Fingerle wissen.

Indes sind die Starts nach 23 Uhr für die BISF nicht die einzige „Baustelle“. Weiterhin treibt den Verein das Startverfahren um, bei dem viele Flugzeuge, die Ziele im Süden ansteuern, zunächst einen Umweg über den sogenannten Elbeg bei Kandern – also im Norden – fliegen.

Nächtliche Starts sind nicht die einzige „Baustelle“

Damit im Zusammenhang stehen die aus Sicht der BISF fehlenden Genehmigungen von Flugrouten. Hier stelle sich jedoch die Frage, ob auf regionaler Ebene, also in Zusammenarbeit mit dem Landratsamt oder dem Regierungspräsidium, überhaupt Fortschritte gemacht werden können. Laut Fingerle brauche es eine politische Lösung auf Bundesebene. Die BISF ist daher auch seit kurzem nicht nur mit dem FDP-Bundestagsabgeordneten Christoph Hoffmann, sondern auch mit dem zuständigen parlamentarischen Staatssekretär in Kontakt.

Was die Kommunikation zwischen BISF und Flughafen angeht, sei das Gespräch am 30. Mai ein Schritt in die richtige Richtung gewesen, sagt Fingerle. „Der Austausch mit dem Flughafen war sehr sachlich, faktenorientiert und konstruktiv.“ Diesen Weg gelte es, weiter zu verfolgen. Denn die BISF setze sich zwar für Verbesserungen ein, sagt Fingerle, „wir sind aber keine Flughafen-Gegner“.