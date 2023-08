Es geht auch um Teamgeist

Wie sich jeder Teilnehmer in den verschiedenen Bereichen bewährt hat, wird am Ende des Camps auf einer persönlichen Score-Card festgehalten. Dazu gehören auch zwei Turniere mit allen Teilnehmern, die am Dienstag- und Mittwochnachmittag ausgerichtet werden. Dabei gehe es nicht nur um rein sportliches Können, sondern auch „weiche Faktoren“ wie „Attitude“, „Experience“ oder Respekt, betont Trainer Jakob Petersdorf.

Der beste Teilnehmer darf dann zu einer Sichtung der Real-Madrid-Fußballschule in München fahren und später vielleicht sogar den legendären Rasen des Bernabéu-Stadions in Madrid betreten, um einmal dort in der Fußballschule mittrainieren. Bei der Siegerehrung am Freitag wird außerdem der „Best Teamplayer Award“ vergeben.