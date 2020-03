Weil am Rhein In den Köpfen bleiben

Im Gespräch mit unserer Zeitung übt Raithel auch Kritik an einigen Händlern, die noch nicht das Internet als zusätzliche Möglichkeit nutzen würden, um Geschäfte zu machen. „Viele inhabergeführte Geschäfte haben noch nicht in die Richtung gedacht.“ Doch im Moment profitiere der Online-Handel. „Das zeigt, dass der stationäre Handel mehr machen muss. Da ist man sehr zurückhaltend.“ Als Beleg dafür führt er eine Info-Veranstaltung mit den Online-Experten von „Fiedler Performance“ an. Ein zweites Treffen habe man absagen müssen, da es zu wenig Interesse daran gab.

Wichtig in der aktuellen Situation sei, direkt nach der Corona-Krise nur mit einer kurzen Anlaufphase wieder durchzustarten. „Die Firmen müssen in den Köpfen der Kunden sein. Das geht im Moment nur über online.“ Bislang habe man sich zu zuversichtlich gegeben angesichts der Erfolge speziell durch die Schweizer und französische Kundschaft. „Man muss sich an der heutigen Zeit orientieren.“ Für den stationären Handel sei es einfach wichtig, mit dem Internet ein zweites Standbein zu nutzen. „Ohne das kommt man langfristig nicht mehr aus.“

Wie stark der stationäre Handel langfristig durch den Online-Boom verlieren wird, mag Raithel noch nicht in Prozentzahlen beziffern. „Viele Kunden springen auf den Online-Handel ab. Da gilt es, Gegenmaßnahmen zu ergreifen.“ Dabei plädiert der Weil-aktiv-Vorsitzende nicht dafür, direkt einen Online-Shop zu eröffnen, sondern beispielsweise Abholung, Zustellung und Telefon-Hotline zu nutzen. „Man muss bei den Kunden interessant bleiben.“ Ein gemeinsames Online-Kaufhaus für Weil am Rhein sei eine Möglichkeit, gebündelt Dienste anzubieten. Doch die Neujustierung in Richtung Online könne nicht von heute auf morgen erfolgen.

Angesichts der Ausbreitung des Coronavirus gelte es erst einmal auch, mit Solidarität und Teamgeist zu agieren, schließt sich Raithel einer Händlerstellungnahme an. Denn dann werde man die Krise meistern.

Auch im Schreiben an die Händler wird auf die eingebrochenen bis total weggebrochenen Umsätze verwiesen. „Als Gewerbeverein können wir nur daran appellieren, durchzuhalten und die Hilfsprogramme zu nutzen“, schreibt der Vorstand. Jetzt sei außerdem Solidarität gefragt und Kreativität.