Weil am Rhein: In die neue Scheibe „Tagträumer“ ist viel Herzblut geflossen

Mit der Reihenfolge der Lieder soll eine kleine Geschichte erzählt werden. „Auf dem Cover findet man auch zu jedem Song etwas. Das war sehr aufwändig“, schildert Ernst. Der Grafiker sei wochenlang mit der Gestaltung beschäftigt gewesen.

Am Donnerstag oder Freitag geht es für „ErnstFall“ als Support – also als Vorgruppe – für „Ampex“ auf Deutschlandtour. Die befreundete Band hat die Musiker angefragt. Fünf Auftritte stehen an: in Bad Berleburg, Frankfurt, Bochum, Hamburg und Leipzig. Die Band um den Sänger und Gitarristen Ernst wird von Nikolaus „Nikki“ Feuerstein am Bass, Leon Stoll am Piano und Akkordeon sowie Jörg Bausbacher am Schlagzeug komplettiert.

Vergangenen Monat waren sie bereits als Vorgruppe von Philipp Burger bei vier Gigs unterwegs – von Oberhausen über die Steiermark bis Südtirol führte sie die Tour. „Wir sind im Tourbus mitgefahren, einem riesigen Nightliner mit 16 Schlafplätzen: Das war echt Wahnsinn“, beschreibt Ernst diese neue und besondere Erfahrung, die die Weiler Musiker machen durften.