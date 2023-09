Weil am Rhein In Friedlingen wird aufgeräumt

T-shirt und Greifzange

Jeder Teilnehmer bekommt ein „Unser Friedlingen“- T-Shirt zum Mitnehmen sowie Greifzange, Müllsack und Eimer zum Müllsammeln. Auf einer Karte sind die verschiedenen Gebiete gekennzeichnet, in denen die Müllsammler in Grüppchen aktiv werden. Bekhoucha-Held, die selbst nicht dabei sein wird, weil sie in Elternzeit ist, hat wiederholt darauf aufmerksam gemacht, dass auch die Friedlinger selbst sich einen saubereren Stadtteil wünschen würden. Mit der Sammelaktion könnten die Menschen dafür sensibilisiert werden, künftig weniger achtlos Sachen wegzuwerfen, hofft sie.

Start am Quartierstreff

In fünf, sechs Gruppen sei man zuletzt unterwegs gewesen, erinnert sich Frank. Am höchsten war die Teilnahme, als bei einer der vorhergehenden Ausgaben an der Rheinschule gestartet wurde. Viele Familien, aber auch einige Lehrer seien mit dabei gewesen. Er hofft, dass auch am Samstag wieder viele kommen werden. Dieses Mal sei der Treffpunkt am Quartierstreff, „dort, wo es hingehört“, findet der Pastor der „Living Hope“-Gemeinde, die sich seit etwa zwei Jahren in Friedlingen angesiedelt hat. Sein Engagement bei „Unser Friedlingen“ versteht der Mann aus Haltingen, der lange Zeit in der Türkei gelebt hat, auch als Teil seines Dienstes an der Gemeinschaft.