Weil am Rhein: In glitzernde Bilderwelten eintauchen

Wenn viele an etwas mitarbeiten, dann entsteht ein stimmiges Ganzes. So auch bei dem großen Banner des Gemeinschafts-Kunstprojekts „Zusammen 24“, das am Sonntag auf dem Lindenplatz in Alt-Weil enthüllt wurde. as Gemeinschaftskunstwerk erstrahlt in leuchtenden Farben, die ganz gewollt ein Muster bilden, ganz ähnlich wie bei einem gewebten Teppich.