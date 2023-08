Darüber hinaus war die Gesellschaft im Wesentlichen mit der Modernisierung und Instandhaltung ihres Gebäudebestands beschäftigt. „Wir haben mehr Geld in den Bestand investiert – und wollen dies auch weiter intensiv tun“, erklärte Heiler. Damit sei man dem Wunsch des Aufsichtsrats gefolgt, ergänzte der weitere Geschäftsführer Rudolf Koger. Die Wohnungen sollen in einem guten Zustand gehalten werden. „Die Kapazitäten der Handwerker bremsen uns etwas aus, aber finanziell setzen wir das um, was wir können“, sagte Heiler. Die Maßnahmen beziehen sich auf aktuell leerstehende Wohnungen beziehungsweise solche, die frei werden, weil die Mieter ausziehen.

Breslauer Straße 25 fertig

Die Sanierung der Breslauer Straße 25 wurde im Geschäftsjahr 2022 vollständig abgeschlossen. Umfangreiche Sanierungen des Treppenhauses und der Flure nach den heutigen Brandschutzvorschriften schlugen mit 1,2 Millionen Euro zu Buche. Für umfangreiche Wohnungsmodernisierungen in diversen Liegenschaften (20 Wohnungen) wurden 411 000 Euro aufgewendet. Nachträgliche Herstellungskosten für die August-Bauer-/Gustave-Fecht- Straße werden mit 587 000 Euro beziffert.