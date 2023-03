Weil am Rhein In Haltingen den Charakter des Dorfs bewahren

Dem Haltinger Ortschaftsrat ist daran gelegen, den Charakter in der Dorfmitte zu erhalten. Bestimmten Bauweisen, die sich zwar wirtschaftlich lohnen würden, jedoch das Ortsbild negativ beeinflussen würden, soll ein Riegel vorgeschoben werden. Der Bebauungsplan und die örtlichen Bauvorschriften regeln daher en Detail, was in dem betreffenden Gebiet zulässig ist und was nicht. „Es war ein langer Prozess“, blickte Loquai zurück. Das Ergebnis aber könne sich sehen lassen.

13 Stellungnahmen

Im Zuge der Offenlage seien 13 Stellungnahmen eingegangen, legte Loquai dar. Zwölf stammen von Trägern öffentlicher Belange. Es handelt sich in diesen Fällen um Kleinigkeiten, auf die durch redaktionelle Ergänzungen reagiert werden kann, war den Ausführungen der Leiterin der Stadt- und Grünplanungsabteilung zu entnehmen. Dabei gehe es auch darum, durch möglichst klare Vorgaben Rechtssicherheit zu gewährleisten.