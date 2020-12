Weil am Rhein In vielen Ämtern engagiert

Inzwischen hatten die Eltern das Schreibwarengeschäft einer Tante in Müllheim übernommen. Mit seinem jüngeren Bruder war der Jubilar immer wieder im Geschäft mit eingespannt. Eine nicht ganz einfache Zeit, erinnert er sich. In Heidelberg, in der amerikanischen Zone, wurde in der Schule Englisch gelehrt, in Müllheim in der französischen Besatzungszone war Französisch angesagt und ganz nebenbei lernte er auch noch Latein. Es folgte die Ausbildung zum Diplom-Handelslehrer, das war 1960. Drei Jahre lang war Hagenbach an der Basler Universität und ein Jahr in Frankreich. 1964 trat er in den Schuldienst Baden-Württembergs ein. Bis zu seiner Pension 1998 lehrte er zahlreiche Fächer.