Weil am Rhein In vielen Bereichen gefordert

Einsätze

Am 1. März unterstützte die Abteilung Stadt die Haltinger Kameraden beim Brand im Rad. Ein verlassenes Vereinsheim stand in Flammen. In Erinnerung geblieben ist auch ein Einsatz bei der Zoll-Anlage. Dort trat Salzsäure aus einem Lkw-Tankzug aus. „Der Einsatz dauerte über sieben Stunden“, erinnerte Abteilungskommandant Björn Wissler. „Am 27. Juli gab es einen Einsatz, der mich sehen lässt, welchen Herausforderungen wir uns zukünftig stelle müssen“, so der Abteilungskommandant weiter. Aufgrund der extremen Hitze und Trockenheit war es auf dem Mattfeld zu einem Flächenbrand gekommen. Innerhalb kürzester Zeit breitete sich das Feuer auf einen großen Bereich der Wiese aus. Unterstützung bekam die Weiler Wehr in diesem Einsatz aus Lörrach. Nur drei Tage später wurden die Kameraden nachts um 2.16 Uhr aufgrund eines Brandes in Haltingen aus dem Schlaf gerissen. Ein Übergreifen der Flammen auf die angrenzende Kart- und Bowling Halle konnte verhindert werden.

Wenige Tage später brannte ein Balkon in Friedlingen. „Hier zeigt sich, wie wichtig unsere Ausrückzeiten sind, ein Übergreifen auf die Wohnung konnte in letzter Minute verhindert werden.“