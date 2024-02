Weil am Rhein: Innenstadt gehört am Sonntag den Narren

Höhepunkt der Buurefasnacht in Weil am Rhein ist der große Buurefasnachtsumzug durch die Weiler Innenstadt am Sonntag, 18. Februar. Ab 13.30 Uhr ziehen tausende Narren los und präsentieren den unzähligen Zuschauern am Straßenrand ihre prächtigen und farbenfrohen Kostüme und Verkleidungen.