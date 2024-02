Weil am Rhein: Ins Elsass und zum Bundesverfassungsgericht

Dazulernen bei Vorträgen über Kräuter und Öl

Silke Wetzenstein, von Haus aus Chemikerin, zeigt in ihrem Vortrag „Gegen das Altern ist kein Kraut gewachsen – oder doch?“, was Heilkräuter bewirken können (20. März). „Die Vielfalt des Öls“ ist Thema eines Besuchs der Ölmühle „Kerngold“ im Münstertal (21. März). Am 24. März führt eine gemeinsame Fahrt zum großen Passionsspiel in Masevaux im Elsass, das man als Bewohner des Dreiländerecks zumindest einmal im Leben gesehen haben sollte.

Zwei Münsterführungen mit Hanspeter Vollmer folgen am 10. und 17. April, ebenso auf dem Programm stehen ein Unternehmensbesuch bei „Swiss Gourmet“ in Lörrach (10. April) sowie eine Rundfahrt mit dem Apfelzügle am Bodensee (24. April). Am 17. April gibt es eine Lesung im Gewölbekeller des Alten Rathauses. Daniela Engist liest aus ihrem Buch „Mein Basel. Die bewegte Stadt.“

Neue Facetten des Elsass kennenlernen

Nach Ferette und Feldbach führt Teil Sieben der Reihe „Wo das Elsass am schönsten ist...“ in Kooperation mit dem Seniorenangebot PlusPunktZeit Lörrach (15. Mai). Für diese Tour sollten sich die Teilnehmer auf eine etwa zweieinhalb Stunden lange Wanderung mit leichten Steigerungen einstellen, kündigt Lefferts an.

Weitere Fahrten führen zur Sauschwänzlebahn (9. Mai), zum mystischen Hochmoorrundweg bei Hinterzarten (6. Juni) sowie zur Alten Schmiede in Mambach (13. Juni). Bei allen Ausflügen kehre man gemeinsam zum Mittagessen ein, erläutert die Organisatorin. Der Preis für das Essen ist jeweils im zu entrichtenden Preis für die Teilnahme enthalten.