Weil am Rhein: Instrument mit ungeahnten Möglichkeiten

Nach der Pause überraschte das Akkordeonorchester mit seinen 19 aktiven Spielern, einem Bass, einem Elektronium und den Drums mit einem abwechslungsreichen, beschwingten Konzertprogramm. Der Leiterin Anne Kassecker animierte durch ihr professionelles, temperamentvolles und differenziertes Dirigat das Orchester zu Höchstleitungen. Es gelang ihr auch, ein wunderbares Pianissimo oder ein grandioses Fortissimo von ihren Musikanten zu erreichen.

„Die Zeiten haben sich geändert“

Wenn man früher in der Schule gefragt wurde, was für ein Instrument man lerne, war es, so erinnerte sich Kassecker zwischen den Stücken, eher nicht so angesehen gewesen, Akkordeon, oder wie es auch hieß, Quetschkommode oder Handharmonika zu spielen. Wie viel edler habe sich da Violine, Cello oder Klavier angehört, sagte sie im Rückblick. Aber die Zeiten haben sich geändert. Heute gehört das Akkordeon in jede Musikschule. Es habe einen ungeheuren Aufschwung auch in der klassischen Musik erlebt und sei darüber hinaus ein vielseitiges, klanglich breit gefächertes Instrument mit ungeahnten musikalischen Möglichkeiten.

Ein bisschen Musikgeschichte und sogar Musiklehre präsentierte Christian Hemberger dem staunenden Publikum. Er wusste über jedes Konzertstück eine Geschichte zu erzählen. Während dem Programm wurde auch verschiedene Ehrungen durch den Vorstand, Wolfgang Bolanz, zelebriert.