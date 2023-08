Weil am Rhein Internationale Verbindungen gepflegt

Jugendaustausch als besonderer Schwerpunkt

Am diesjährigen Besuch in Trebbin, der fünf Tage dauerte und der erste nach fünf Jahren war, nahmen Vertreter aus Bognor Regis und Weil teil. Leitherer und Paßlick gingen im Speziellen auf die Jugend ein. Es sei toll, dass der internationale Austausch zu nachhaltigen Beziehungen führe, so Paßlick. Spielerischen Charakter weise das gemeinsame Musizieren auf. Das Besondere am Trebbin-Aufenthalt war, dass sich knapp 20 junge Musiker der „Bonds Bigband“ anschlossen. Auch unter der englischen Delegation befanden sich Jugendliche. Die Jugend lernte sich kennen, und übernahm die musikalische Umrahmung, das traf auch auf Trebbiner Musikschüler zu. Im Ausblick hieß es, geplant sei, im Juli 2024 eine Reise nach Bognor Regis, das schöne Seebad in West Sussex, anzutreten.