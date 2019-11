Weil am Rhein Irische Musik erklingt im Kesselhaus

In dem Konzert sind einige seiner frühen Liebesgedichte in der Vertonung von Roland Kroell zu hören. Turlough O’Carolan (1670-1738) erblindete im Alter von 18 Jahren und erlernte daraufhin das Harfenspiel, da die Tradition der blinden „Harfner“ weit in die keltische Vergangenheit Irlands zurückreicht. In seinen Kompositionen verbindet er das keltische Erbe mit barocken Melodien und so ist seine Musik eine faszinierende Brücke zurück in die geheimnisvolle keltische Musikwelt, gewürzt mit der Lebensfreude des italienischen Barock. Gespielt wird dieses Konzert auf Epinette (eine Bordunzither aus den Vogesen), auf einer keltischen Harfe und auf Sandawa (ein erweitertes Monochord).