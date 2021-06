Ab diesem Monat verwandelt sich das Vitra Schaudepot damit für ein Jahr in ein Labor, in dem sich das Museum mit der Rolle von Frauen im Möbeldesign auseinandersetzt und die eigene Sammlungspraxis kritisch hinterfragt, heißt es in einer Mitteilung. Gezeigt werden neben Neuerwerbungen von Designerinnen wie Inga Sempé, Reiko Tanabe, Matali Crasset oder Gunjan Gupta auch historische Archivbestände, etwa zu der Zusammenarbeit von Ray und Charles Eames.

Anlass für den Jahresschwerpunkt „Spot On. Designerinnen in der Sammlung“ ist die Tatsache, dass Werke von Frauen – wie in vielen anderen gesellschaftlichen Bereichen auch – oft nur ungenügend gewürdigt, erforscht, gesammelt und ausgestellt wurden. Mit dem Jahresthema will das Vitra Design Museum die Wahrnehmung der Werke von Designerinnen stärken und diesen im öffentlichen Diskurs eine gleichberechtigte Stimme geben, heißt es.