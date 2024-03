Weil am Rhein: Jahrzehntelanger Einsatz für die Gemeinschaft

Mehrere Legislaturperioden gehörte der beliebte Geschäftsmann dem Gemeinderat an, brachte zudem sein berufliches Fachwissen 30 Jahre lang als stellvertretender Obermeister in die Elektroinnung und als Vorsitzender der Prüfungskommission ein. Sein Rat und seine Kompetenz waren gefragt. Und eine Herzensangelegenheit war für ihn, die Altweiler Kirchturmuhr zu pflegen. 40 Jahre stellte er sich verlässlich in diesen besonderen Dienst.

Mit Theo Gempp, ein geselliger Mensch, der auch mit den Vereinen stark verbunden war, verliert Weil am Rhein einen Mitbürger, der durch sein berufliches und ehrenamtliches Wirken die Stadt mitgeprägt hat.

Die Trauerfeier findet am Mittwoch, 13.30 Uhr, in der Abdankungshalle auf dem Friedhof statt.