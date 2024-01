Weil am Rhein: Jede Menge Möglichkeiten – geschenkt

Die Händlervereinigung Weil aktiv hat 2022 den digitalen Einkaufsgutschein Weil am Rhein eingeführt, der in Kooperation mit der Firma Zmyle entstanden ist. Der neue digitale Einkaufsgutschein Weil am Rhein löste den alten Gutschein von Weil aktiv ab, den es nur in Papierform gab. Der neue Gutschein ist digital erhältlich, kann individuell selbst am PC erstellt und einfach per WhatsApp oder E-Mail verschickt werden. Aktuell gibt es in Weil am Rhein mehr als 40 Akzeptanzstellen, bei denen der Gutschein auch in Teilbeträgen einlösbar ist; darunter Friseure, Apotheken, Drogerien, Optiker, Mode- und Sportfachgeschäfte, Floristik, Fußpflege, Gastronomie, Reisebüros, Handwerk, Laguna, Auto, Technik, Elektronik und Lebensmittelmärkte, teilt die Weiler Wirtschaftsfördergesellschaft WWT mit.