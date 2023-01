Weil am Rhein „Jeder Jahrgang bringt Spannendes“

In der internationalen Weinwelt gehört er zu den gefragten Experten: Markus Del Monego (56), der aus Weil am Rhein stammt und am Kant-Gymnasium sein Abitur machte. Der gelernte Hotelfachmann, der jetzt in Essen lebt, wurde 1998 als erster Deutscher Weltmeister der Sommeliers in Wien. 2003 bestand er in London die anspruchsvollste Prüfung im Weinbereich überhaupt und erhielt den begehrten Titel des „Master of Wine“.